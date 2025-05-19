La Massana
Andoflora 2025 arrenca amb la ruta interpretativa floral i activitats setmanals
La inauguració d'Andoflora serà divendres a les 12:30 hores al Prat Gran
La Massana ha donat el tret de sortida a l’edició 2025 d’Andoflora, amb la instal·lació aquest matí de les cinc intervencions artístiques de la Ruta interpretativa de decoració floral urbana, que ja es poden visitar pels carrers del nucli urbà.
La primera instal·lació es troba a la plaça de l’Església, on Cristina Borra (Helea) i Eva Morales (Be Creative) han creat una composició floral amb planta viva i bales de palla. El recorregut continua a la façana de l’Hotel Palanques, amb una proposta de Laura Argón (Tot Natura), i segueix a la plaça del Quart, on Anne Marie Bastide (Flors del Paradís) ha dissenyat una nova creació floral. Al Prat Gran, Anna Moles (E-Naturam) mostra la seva proposta, mentre que la cinquena intervenció es troba a la plaça de les Fontetes. En aquest darrer cas es tracta d’una instal·lació interactiva i lumínica, elaborada amb flors de material reciclat i leds de baix consum, obra de Led Flora, especialistes en jardineria nocturna. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al patrocini de Nord Andorrà.
Les obres, ubicades en espais públics, es podran visitar fins al tancament de la mostra floral, i posen en valor la creativitat i el talent de les professionals del sector florista del país.
Paral·lelament, avui s’ha donat el tret de sortida al concurs urbà de dibuix d’esbossos, organitzat per la Capsa, espais de creació. Els participants hauran de representar, in situ, l’entorn natural i urbà d’Andoflora en una llibreta que es pot recollir a l’Oficina de Turisme fins al 24 de maig. Divendres tindrà lloc la inauguració del mercat de la flor, amb la participació de vint-i-set estands dedicats a les plantes i a productes relacionats amb la jardineria i la natura. El mercat obrirà un cap de setmana farcit d’activitats per a tots els públics.