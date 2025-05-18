Escaldes-Engordany
Taller de tints naturals a les bordes de Ràmio
L’activitat tindrà lloc l’1 de juny i s’allargarà durant tota la jornada
El comú d'Escaldes-Engordany impulsa un taller de tints naturals a les bordes de Ràmi, que tindrà lloc el pròxim 1 de juny i que s'allargarà durant tota la jornada. L'activitat, dirigida per Sara Valls, té per objectiu fer descobrir als participants el potencial cromàtic de les plantes tintoreres de l'entorn, com el beç o l'hipèric. El punt de trobada serà a les 8:30 hores a l'inici del camí de la Plana, des d'on es començarà una caminada guiada, amb la identificació i recol·lecció de les plantes tintoreres que es trobin pel camí fins arribar a Ràmio.
El taller està obert a totes les persones majors de 16 anys i les places són limitades a 15 participants. Per participar-hi, cal fer una reserva prèvia a www.e-e.ad. El període d'inscripció romandrà obert fins el 28 de maig i tindrà un preu de 21,48 euros.