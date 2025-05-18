Cultura
La Nit Blanca a Canillo es consolida i impulsa una segona edició
Es van obrir al públic diversos espais patrimonials com Sant Serni de Canillo, Santa Creu, Sant Miquel de Prats, entre d'altres
La primera edició de la Nit Blanca dels Museus i Monuments de Canillo ha estat un èxit, gràcies a la gran acollida per part del públic, que propiciarà una segona edició de cara a l'any que ve, que el comú ja prepara. L'acte inaugural ha estat la recuperació de la tradicional plantada del Mai, una cerimònia vinculada a l'arribada de la primavera. La consellera de Cultura i Tradicions del comú, Cristel Torres, assenyala que aquesta iniciativa "és reviure una tradició, de celebració dels cicles de la natura. Volíem donar un significat especial a aquesta Nit Blanca, i creiem que aquest gest simbòlic ho resumeix molt bé".
Es van obrir al públic diversos espais patrimonials com Sant Serni de Canillo, Santa Creu, Sant Miquel de Prats, Sant Joan de Caselles, els Santuaris de Meritxell, el Molí fariner del Carrer Gran, l’Espai Galobardes i el Museu de la Moto. Cada espai va acollir una activitat cultural o artística. El director de Cultura i Tradicions, Robert Lizarte, va manifestar la seva satisfacció i agraïment, "als que han col·laborat en organitzar-ho així com els visitants que han participat en la iniciativa".
El cònsol major, Jordi Alcobé, manifesta que "aquesta primera edició de la Nit Blanca ha demostrat que el patrimoni local pot ser un motor de dinamització cultural i comunitària. El públic ha respost amb molt d’interès i participació. La voluntat del Comú és consolidar-la com una cita anual al calendari cultural canillenc".