Encamp
Música, màgia i ple absolut en l’estrena de 'L'ombra dels colors'
L'actuació ha comptat amb la presència de 50 alumnes, que han actuat com a actors i cantants, a més de nou músics de l’ONCA
Ple absolut en l'estrena del musical teatralitzat del Cor de Rock d'Encamp, 'L'ombra dels colors'. L'actuació ha comptat amb la presència de 50 alumnes, que han actuat com a actors i cantants, a més de nou músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i quatre components del grup nacional Anyway. Tot un espectacle de música i escenografia que no ha deixat indiferents als assistents, entre els quals s'han deixat veure famílies, però, sobretot, amics dels joves intèrprets que no han volgut perdre's l'estrena d'una obra molt important.
La composició dels temes musicals ha estat obra del director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, mentre que les lletres de les cançons són de l’escriptor nacional David Gàlvez, i el guió de la història ha estat creat pels alumnes del cor. Pel que fa a l'escenografia i la direcció artística, creades per Hèctor Romance, s'ha plantejat com a projecte per desenvolupar la història del curtmetratge i portar-la al format musical teatralitzat.
Durant la representació, l'escenari ha projectat una història sobre el poder de la curiositat, la rebel·lió contra les normes imposades i la recerca d’un món on la llum i la foscor puguin conviure en harmonia. Tot això, amb peces musicals que han anat explicant i acompanyant la narrativa. També hi ha hagut lloc per a la creació d'un món ple de colors, dolços i ple de curiositat, on els nens, presos de la curiositat, comencen a investigar que hi ha a l'ombra que tots els adults diuen que han d'evitar.
'L'ombra dels colors' ha fet un primer passi a les 17 hores, mentre que l'altre es farà a les 19.30 hores d'aquest diumenge.