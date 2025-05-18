Andorra la Vella
Gran acollida en la primera edició del 'Fora Estocs'
Un total de 47 establiments de la parròquia van adherir-se a la campanya, oferint promocions dins dels mateixos locals per donar sortida a estocs
La primera edició del 'Fora Estocs, impulsat pel comú d'Andorra la Vella, ha rebut una gran acollida, la qual cosa garanteix la seva continuïtat, segons ha informat l'administració parroquial en un comunicat. L'acció s'ha dut a terme als comerços de la capital del 15 al 17 de maig, i ha assolit l'objectiu de dinamitzar les vendes. "El retorn que hem rebut dels participants és molt positiu, un fet que ens demostra que l’esdeveniment ha resultat beneficiós pel comerç local", ha assenyalat el cònsol major, Sergi González.
Un total de 47 establiments de la parròquia s'han adherit a la campanya, oferint promocions dins dels mateixos locals per donar sortida a estocs i fer espais als productes de la nova temporada. "Volíem posar eines útils a disposició del sector i generar moviment real a les botigues. I ho hem aconseguit. Fora Estocs ha nascut per quedar-se, i l’any vinent hi tornarem amb més força i més complicitats", ha avançat González.