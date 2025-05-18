Ordino

La fira del vermut clou amb èxit la primera edició

Més d'un miler de persones han "gaudit" de l'esdeveniment

L'ambient a la fira del vermut d'OrdinoComú d'Ordino

La fira del vermut d'Ordino ha clos la primera edició amb un "èxit rotund" de participació i d'ambient. Així ho ha exposat el comú a través d'una nota de premsa, on informa que durant el cap de setmana més d'un miler de persones han "gaudit" de l'esdeveniment. 

Un total de dotze expositors, d'Andorra la Vella i Catalunya, han ofert tastos de vermuts i licors de marques reconegudes com Martini, Espinaler i Bandarra, així com ratafies i elaboracions artesanes del Pirineu. La consellera de Cultura del comú, Mònica Armengol, ha destacat que "la proposta és excepcional i amb millores, hem de continuar amb una 2a edició l’any vinent"

