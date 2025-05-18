Ordino
La fira del vermut clou amb èxit la primera edició
Més d'un miler de persones han "gaudit" de l'esdeveniment
La fira del vermut d'Ordino ha clos la primera edició amb un "èxit rotund" de participació i d'ambient. Així ho ha exposat el comú a través d'una nota de premsa, on informa que durant el cap de setmana més d'un miler de persones han "gaudit" de l'esdeveniment.
Un total de dotze expositors, d'Andorra la Vella i Catalunya, han ofert tastos de vermuts i licors de marques reconegudes com Martini, Espinaler i Bandarra, així com ratafies i elaboracions artesanes del Pirineu. La consellera de Cultura del comú, Mònica Armengol, ha destacat que "la proposta és excepcional i amb millores, hem de continuar amb una 2a edició l’any vinent"