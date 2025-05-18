INTERPARROQUIAL
Encamp és el comú més transparent amb la informació institucional
Només la corporació encampadana disposa d’un portal en què totes les dades de l’organització poden consultar-se
El comú d’Encamp és l’única administració comunal que fa pública de manera clara tota la informació institucional i organitzativa de la corporació al seu web oficial. De fet, només el comú encapadà disposa d’un portal de transparència en què tots aquests ítems poden ser consultats fàcilment pels ciutadans.
Segons l’article 4.1 de la Llei de transparència, els comuns han de publicar: l’organització, l’estructura administrativa, les funcions i les competències que tenen atribuïdes; l’organigrama actualitzat; la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu; la informació general sobre les retribucions de forma agregada per conceptes i per cossos, dels funcionaris i els treballadors públics, les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió de places i promoció de personal; els convenis i els acords en matèria laboral i sindical; la relació d’alts càrrecs, càrrecs directius i càrrecs de lliure designació i la seva descripció amb el seu perfil i trajectòria professional, i la llista d’entitats dependents i participades, incloent-hi també els organismes públics vinculats.
Tota aquesta informació està disponible en obert al portal de transparència del comú encampadà, amb l’excepció de les reformes en matèria laboral aprovades en els últims anys, com ara la reforma del model de jubilació. De l’estructura institucional, la resta de comuns només fan pública la composició del consell de comú i, a tot estirar, de la junta de govern i de les comissions.
Els comuns han de fer públiques moltes més dades. Per limitacions d’espai, l’anàlisi del compliment d’aquest punt l’haurem de deixar per a més endavant. En matèria econòmica, per exemple, han de posar a l’abast dels ciutadans els estats financers i els pressupostos anuals, amb la descripció de les partides pressupostàries i les dades de la seva liquidació, i si escau, els informes d’auditoria i de fiscalització; una relació de tots els béns immobles edificats i dels equipaments públics de la seva titularitat i el seu ús; una relació dels altres béns jurídics en règim de cessió, usdefruit o lloguer; la justificació dels preus públics que estiguin establerts, d’acord amb les definicions del terme preus públics establertes en la legislació tributària i comunal vigent, i els quadres d’inversió i amortització de totes les inversions i equipaments, així com qualsevol adquisició o alienació de béns mobles o immobles i les inversions en millora d’aquests sempre que el seu valor sigui igual o superior a 100.000 euros.
EL PROJECTE
- TOTA LA INFORMACIÓ EN UN PORTAL. El comú d’Encamp és l’únic que fa pública tota la informació institucional i organitzativa de la corporació al seu web oficial, tal com preveu l’article 4.1 de la Llei de transparència.
- EL NOM DELS CONSELLERS I LES COMISSIONS. La resta de comuns només fan públics als webs oficials els noms dels consellers que formen part del ple del comú i la composició de la junta de govern i de les comissions.
- ALTRES DISPOSICIONS DE LA LLEI. La Llei de transparència també obliga els comuns a fer públiques altres dades. En matèria econòmica, per exemple, cal publicitar els estats financers i els pressupostos.