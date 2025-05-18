Canillo
El concurs de Joves Intèrprets Musicals reuneix 36 participants
L'auditori del Palau de Gel de Canillo ha estat l'escenari de la 11a edició
Canillo ha estat l’escenari aquest cap de setmana de l’11a edició del Concurs de Joves Intèrprets Musicals, celebrada els dies 17 i 18 de maig a l’Auditori del Palau de Gel. El certamen, organitzat per l’Escola Harmonia amb el suport del Comú de Canillo i del mateix Palau de Gel, ha reunit un total de 36 joves talents, que han mostrat les seves habilitats musicals en diverses categories i disciplines.
El concurs ha estat una plataforma per al talent emergent del país, amb actuacions de gran nivell en piano, guitarra, cant i música de cambra. En la prova d’interpretació lliure, el premi a la millor interpretació ha estat per Milan Gavino al piano, mentre que les mencions d’honor han estat per Mohamed Afari Hadjaj amb guitarra, i el duo de piano format per Abril Parrilla i Sara Hoxha.
En l’apartat de música de cambra, el primer premi ha estat per al duo de piano Joana Surrell i Amadeus Klahr, i la menció d’honor per al Trio Do, Re, Mi, integrat per Blanca Jover i Alejandra Nuestro al violí, i Víctor Boronat al piano.
Pel que fa a la categoria Clau de Sol, el primer premi ha estat per Mei Doblado al piano, el segon per Víctor Boronat també al piano, i la menció d’honor per Blanca Torras.
En la categoria Infantil, la guanyadora del primer premi ha estat Joana Surrell al piano, mentre que el segon ha estat per Lluis Schell al violoncel. Les mencions d’honor han estat per Abril Parrilla al piano i Blanca Jover al violí.
Finalment, en la categoria Juvenil, Amadeus Klahr ha guanyat el primer premi al piano i Ana Kiara Guajardo ha rebut el segon premi per la seva actuació vocal.