Escaldes-Engordany
La sisena edició de l’Alpha Space connecta els joves amb les noves tecnologies
L'esdeveniment ofereix un espai de coneixement, creació i lleure impulsat pel comú d’Escaldes-Engordany
La innovació tecnològica ha estat la gran protagonista aquest dissabte en la sisena edició de l’Alpha Space, un espai de coneixement, creació i lleure impulsat pel comú d’Escaldes-Engordany. De fet, l’esdeveniment, que ha arrencat a les 11 h entre el carrer dels Veedors i el passeig d’Arnaldeta de Caboet, aposta enguany de manera clara pels interessos del públic més jove.
"Enguany estem escoltant els neguits dels joves, ja que està dedicat a les noves tecnologies", ha explicat el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, qui ha recordat que al llarg de tot el dia es podran gaudir de tallers gratuïts de robòtica, intel·ligència artificial i creació audiovisual, així com de xerrades, actuacions musicals i food trucks. "Vull destacar també que tothom qui s’acosti podrà provar les ulleres d’Apple, l’última versió de les ulleres de realitat virtual. M'agradaria animar a tothom a venir perquè estarem aquí fins a les 22 h", ha afegit Tena.
L’Alpha Space -que amb aquest nova edició, referma el paper del comú com a impulsor de propostes formatives i culturals de qualitat, especialment adreçades al col·lectiu jove- es troba estructurat en tres zones temàtiques diferenciades: la zona 'Connexió', amb activitats divulgatives sobre les aplicacions i reptes de la intel·ligència artificial i els videojocs; la zona 'Alpha', que ofereix tallers pràctics i experiències immersives dissenyades per fomentar l’aprenentatge actiu i la creativitat –per participar-hi cal inscriure’s prèviament al web www.e-e.ad–; i finalment, la zona 'Desconnexió', que ofereix un espai lúdic amb actuacions musicals de joves artistes del país i una àrea de restauració amb food trucks.