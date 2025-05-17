Ordino
La primera Fira del Vermut arrenca amb una bona resposta del públic
La fira compta amb una dotzena d'expositors tant del país com de Catalunya, que venen i ofereixen tasts de vermut de marques reconegudes
La primera Fira del Vermut d'Ordino s’ha inaugurat al Vilar de la Cortinada amb una molt bona acollida i amb el 100% de les activitats complementàries d'aquest dissabte reservades. Així ho ha explicat la consellera de Cultura del comú d’Ordino, Mònica Armengol, que ha celebrat que l’ambient hagi estat animat des de primera hora i que la majoria d’expositors també s’hagin mostrat molt satisfets de poder participar en l’esdeveniment. “Per ells era una proposta interessant i volien ser-hi. Ens ho han agraït moltíssim, i també nosaltres els ho agraïm a ells”, ha assenyalat. "Encara que no hi hagi places a les activitats que demanen reserva, es pot venir igualment a gaudir de tot el que és la mostra. També hi ha activitats per a nens, on poden venir, apuntar-se, decorar...és molt rotatiu i, per tant, hi ha possibilitat de participar-hi", ha afegit.
La fira compta amb una dotzena d'expositors tant del país com de Catalunya, que venen i ofereixen tasts de vermut de marques reconegudes com Martini, Espinaler i Bandarra, tot i que també s'hi pot trobar ratafia i altres licors produïts amb herbes del Pirineu. "Pensem que el vermut és com un complement que té una sortida diferent a una parròquia que s'enfoca en els productes de qualitat, i pensàvem que era una nova iniciativa que valia la pena portar-la aquí a la Cortinada. D'aquesta manera, podíem fomentar també la vida econòmica i cultural de Riberamunt i descentralitzar una mica les activitats culturals del poble d’Ordino", ha apuntat Armengol, mentre recordava que molts restaurants de tota la parròquia s'han adherit a la fira tot proposant menús interessants amb preus molt correctes per complementar-la. "De moment s’està veient molta gent que ve aquí a passejar i després va a dinar, o visita, per exemple, la mina. Creiem que estem aconseguint l’objectiu de dinamitzar la parròquia per la part de Riberamunt". De fet, 'l'asado' organitzat per la comunitat 'Argentinos en Andorra' ha esgotat els 200 tiquets i ho ha ampliat fins a 300.
Davant d'una pregunta de la premsa sobre si hi ha alguna idea després de la Fira del Vermut per continuar dinamitzant la zona, Armengol ha comentat que primer toca veure com funciona aquesta fira i consolidar-la. "Tot i això, és veritat que intentem que la parròquia d’Ordino es pugui convertir en una parròquia de la gastronomia del Pirineu i d’Andorra", ha indicat.