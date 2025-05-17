Andorra la Vella
Més de 300 assistents a la jornada de portes obertes de l'Estadi Joan Samarra Vila
Ciutadans, federacions, entitats i clubs han pogut conèixer les millores realitzades a l'equipament
Més de 300 persones han participat a la jornada de portes obertes de l'Estadi Joan Samarra Vila, organitzada pel comú d'Andorra la Vella, per donar a conèixer les millores realitzades a l'equipament. El cònsol major de la parròquia, Sergi González, ha assenyalat que "la reforma de l'estadi ha estat una actuació essencial per garantir unes instal·lacions més útils, accessibles i adaptades a les necessitats reals dels usuaris i la ciutadania" i ha posat en valor que "l'estadi és un equipament clau per a la parròquia i per a tot el país".
El cònsol ha indicat que les obres, de més de mig milió d'euros, han servit per renovar les graderies, la façana, els accessos, la instal·lació elèctrica i la il·luminació, així com diversos espais complementaris com el gimnàs o el magatzem pel material. "Hem escoltat clubs, federacions i usuaris per fer les millores que realment calien", ha comentat. La jornada ha comptat amb la presència dels consellers del comú i de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.