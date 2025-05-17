Ordino
El cicle Geografies tanca una edició dedicada a l’Argentina amb èxit de participació
180 persones assisteixen a les activitats culturals i reflexives organitzades durant la setmana a Ordino
El cicle Geografies 2025, centrat enguany en l’Argentina, ha finalitzat aquest dissabte amb una festa popular al Vilar de la Cortinada que ha inclòs un 'asado' argentí molt concorregut. Aquesta edició ha estat un èxit de participació i ha ofert una intensa setmana d’activitats culturals, conferències, projeccions i tallers, que han reunit prop de 180 persones.
Entre els actes més destacats hi ha hagut la conferència inaugural de l’escriptor i periodista Roberto Daus sobre els dos segles d’independència de l’Argentina, així com una segona intervenció del mateix autor sobre la història i sociologia del tango. També ha tingut una gran acollida la taula rodona sobre els vincles entre l’esquí andorrà i argentí, moderada per Antoni Crespo i Marcelo Riccie Ponce.
Una celebració especial
Aquesta edició de Geografies ha coincidit amb el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i l’Argentina, un fet que ha donat un significat especial al programa. La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, va destacar en el seu discurs inaugural que “Geografies continua essent una finestra oberta al món que ens permet compartir visions i valors a través de la cultura”.
La festa de cloenda, organitzada per l’associació Argentinos en Andorra, ha estat un dels punts culminants de la setmana. Els 200 tiquets inicials per a l’'asado' es van esgotar ràpidament, i l’organització va ampliar l’aforament amb 100 places addicionals per tal de donar cabuda a tothom. L’acte va comptar amb música en directe, actuacions de tango i folklore argentí, amb la participació dels grups Alma Canyengue, La Hojarasca i Los Argentinos.