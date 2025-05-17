Sant Julià
Arrenca la 3a edició de la Fira d'Abril amb el suport econòmic del comú
Aquesta aspira a ser l'edició de la consolidació de l'esdeveniment
La plaça de la Germandat ha donat, aquest dissabte al migdia, el tret de sortida de la 3a edició de la Fira d'Abril. Una festa per honorar les tradicions andaluses i que, enguany, compta per primer cop amb el suport econòmic del comú de Sant Julià de Lòria, el qual ha destinat una partida pressupostària extra de 6.000 euros, que han anat directament cap a la Colla Laurediana. "És el tercer any que es fa la Fira d'Abril d'ençà que la va recuperar la Colla, és el primer que el comú dona suport econòmic, a més de logístic i és el gran salt d'aquest any. L'hem fet a la plaça de la Germandat, en comptes del jardí de la Morera que era més petit", ha destacat la consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López. Aquesta aspira a ser l'edició de la consolidació de l'esdeveniment, ja que "al maig a la parròquia hi ha molta vida i estem molt contents de la rebuda que tenim".
La festa més típica de la cultura andalusa continua celebrant-se en terres andorranes gràcies a la Colla Laurediana. "La idea va sorgir de recuperar les tradicions que es viuen a Andalusia. Molts de nosaltres tenim família andalusa, vam dir que estaria bé fer una Fira d'Abril i viure el que vivim quan anem", ha explicat la vicepresidenta de la Colla Laurediana, Ingrid Bardina. Després de dos anys "d'èxit rotund", tot i fer-ho amb espai limitat, enguany han pogut comptar amb el suport econòmic de la corporació comunal per poder-ho fer a la plaça de la Germandat i esperen que les expectatives es compleixin o, inclús, se superin. "És una demanda que ens havien fet perquè l'espai es quedava petit. De moment, l'han vestit molt bé i acompanya molt bé", ha destacat López, afirmant que pot arribar a ser una localització fixa per a pròximes edicions.
Enguany, no només destaca el canvi d'ubicació, sinó també l'augment de grups que tocaran i animaran la festa. "Tenim a Luis Romero i la seva banda, que van estar a la Fèria de Sevilla i estaran amb nosaltres. Crec que aquest any destaca la qualitat de la música i l'esperit que portem", ha destacat Bardina. A banda de l'escenari, també s'han col·locat tres parades, una de la Colla Laurediana i dues més dels restaurants La Valireta i Casa Meva, que han volgut fer-se conèixer i tenir un espai a la fira. "Va ser una proposta oberta a tothom i els que es van voler sumar tenen un espai a la plaça que els hi aportarà molt", ha mencionat López, esmentant que, si en altres edicions més restauradors es volen sumar, no hi haurà problemes per posar més carpes. "La consolidació és el nostre objectiu i esperem que aquesta sigui la tercera de més edicions. A nivell logístic és una mica complicat, però les entitats, la restauració i el comú ens ho posen molt fàcil i ens donen ganes de continuar endavant", ha assenyalat Bardina.
Demanada per un possible canvi de dates que estigui més propera a la Fira d'Abril d'Andalusia, López ha declarat que fer-ho al maig va "molt bé" pel bon temps que fa i per reactivar la parròquia. Durant dos dies, Sant Julià de Lòria es vestirà de festa, música i ambient andalús per mantenir una tradició que s'espera que duri molt temps.