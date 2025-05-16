ENCAMP
Xerrades sobre habitatge per a gent gran i joves
El comú explicarà els programes per facilitar l’accés a un pis digne
El comú organitza dues xerrades informatives sobre les mesures i ajudes que ha impulsat per millorar l’accés a l’habitatge. La primera està adreçada a la gent gran i es farà dimarts vinent a les tres de la tarda a la sala d’actes de la Valireta. La segona sessió està convocada per a dijous 29 de maig a les set de la tarda al punt d’informació juvenil.
Els reglaments dels programes poden trobar-se al web del comú
La corporació anuncia que es donaran a conèixer les accions recollides en l’ordinació que busca facilitar l’accés a un habitatge digne i adequat, especialment per a aquells col·lectius que poden trobar més dificultats en aquest àmbit. A la primera es parlarà del programa Compartir+60, creat per fomentar la convivència entre persones grans que volen compartir pis, o el programa Garantia, que ofereix suport als propietaris en cas que hi hagi una situació d’impagament per part de l’arrendatari. La sessió estarà oberta a tota la població interessada a conèixer el contingut i els criteris de l’ordinació.
La trobada amb els joves està prevista per explicar mesures com ara el programa Primer Pas, que proporciona ajut durant els primers mesos de lloguer amb l’objectiu de fomentar l’emancipació. El comú recorda que la informació sobre les mesures i ajudes per millorar l’accés a l’habitatge, així com la reglamentació nacional, es pot trobar a l’apartat del web comunal.