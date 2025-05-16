ORDINO
El nou ambaixador de França a Andorra visita el comú
Els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, van rebre ahir al matí la visita institucional del nou ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin. La trobada, que va celebrar-se a la sala del consell del comú d’Ordino, també va comptar amb la presència del primer conseller de l’ambaixada, Thibault Houspic.
Les parts reforçaran la cooperació
La reunió va centrar-se en la voluntat compartida d’impulsar la cooperació transfronterera amb els territoris francesos veïns, especialment amb l’Arieja i Occitània. Eybalin va destacar la importància dels lligams històrics entre Ordino i pobles com Auzat, que comparteixen arrels agrícoles i ramaderes.
Els cònsols van aprofitar la trobada per agrair a l’ambaixada francesa el suport ofert en el marc del programa cultural de la recent Fira del bestiar.