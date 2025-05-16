La Massana
Fernàndez anima els joves i les dones a fer-se agents de circulació
El cos pateix una caiguda en les vocacions
El president de la comissió interparroquial de coordinació dels agents de circulació, Xavier Fernàndez, ha fet una crida aquest migdia perquè els més joves i les dones es presentin a les convocatòries per formar part del cos. Fernàndez ha fet aquestes declaracions en la XVIIIa Diada dels agents de circulació. Actualment el cos està format per 214 membres, del qual el 18% són dones. En el seu parlament, el cònsol menor encampadà ha reconegut que en els últims anys s'ha observat una caiguda de les vocacions joves.
Durant la celebració, a la Massana, s'han reunit els urbans de totes les parròquies, els cònsols, el síndic general, Carles Ensenyat, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, entre d'altres autoritats. Els actes han començat amb una missa a l'església de Sant Iscle i Santa Victòria i els honors a la bandera a plaça de l'Església. El Teatre de les Fontetes ha acollit l'acte institucional de la celebració.