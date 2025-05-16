ANDORRA LA VELLA
El consell de joves proposa al comú millorar les voravies de Santa Coloma
Propostes per a l’oci, ja sigui a través d’activitats o d’espais, i millores a les voravies de Santa Coloma. Aquestes van ser les propostes que el consell de joves d’Andorra la Vella va aprovar per unanimitat a la sessió que va tenir lloc ahir. La cònsol menor, Olalla Losada, va posar en relleu que “a vegades des dels despatxos, des de la corporació, tens una idea treballada amb el departament, però aquella visió del que volen els joves, només la tenen els joves”.
A la sessió també es van retre comptes de l’estat d’implementació de les propostes d’anys anteriors. S’han organitzat vuit sessions de la disco jove, amb la participació de 130 persones. El projecte ha evolucionat per ser no tan sols una discoteca, sinó un espai “on passen coses”. Així, es convida els que ballen o fan música a mostrar el que fan a la resta de companys.