Canvi d'ubicació de l'espai de menjador i d'oci de la gent gran

El servei es trasllada de forma provisional al Complex Esportiu i Sociocultural per les obres d'ampliació del nou casal

Visita al nou espai de menjador i d'oci de la gent gran d'EncampComú d'Encamp

L'espai de menjador i d'oci de la gent gran, situat al Casal del Poble, canviarà d'ubicació per les obres d'ampliació del casal. El trasllat es farà, de manera provisional, a l'antiga sala de l'Àrea de Jovent, a l'exterior del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp.

La nova infraestructura està pensada per oferir unes instal·lacions modernes, còmodes i adaptades a les necessitats actuals dels padrins i padrines de la parròquia, i està previst que finalitzi aquest any. Mentrestant, la gent gran podrà seguir gaudint del servei de menjador i dels espais d'oci a la nova ubicació.

