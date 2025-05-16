Encamp
Canvi d'ubicació de l'espai de menjador i d'oci de la gent gran
El servei es trasllada de forma provisional al Complex Esportiu i Sociocultural per les obres d'ampliació del nou casal
L'espai de menjador i d'oci de la gent gran, situat al Casal del Poble, canviarà d'ubicació per les obres d'ampliació del casal. El trasllat es farà, de manera provisional, a l'antiga sala de l'Àrea de Jovent, a l'exterior del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp.
La nova infraestructura està pensada per oferir unes instal·lacions modernes, còmodes i adaptades a les necessitats actuals dels padrins i padrines de la parròquia, i està previst que finalitzi aquest any. Mentrestant, la gent gran podrà seguir gaudint del servei de menjador i dels espais d'oci a la nova ubicació.