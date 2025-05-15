Trobades
Xerrades sobre l'accés a l'habitatge per a gent gran i joves a Encamp
El comú explicarà els programes impulsats per solucionar les dificultats per trobar pisos
El comú d'Encamp ha organitzat dues xerrades informatives sobre les mesures i ajudes que ha impulsat per millorar l'accés a l'habitatge. La primera està adreçada a la gent gran i es farà dimarts vinent, 20
de maig, a les 15 hores, a la sala d’actes de La Valireta. La segona sessió està convocada per al dijous 29 de maig a les 19 hores al punt d'informació juvenil d'Encamp.
La corporació anuncia que es donaran a conèixer les accions recollides en l'ordinació que busca facilitar l'accés a un habitatge digne i adequat, especialment per a aquells col·lectius que poden trobar més dificultats en aquest àmbit. En la primera es parlarà del programa “Compartir +60” creat per fomentar al convivència entre persones grans que volen compartir pis, o el programa “Garantia”, que ofereix suport als propietaris en cas que hi hagi una situació d’impagament per part de l'arrendatari, assenyala el comú. La sessió estarà oberta a tota la població interessada en conèixer el contingut i els criteris de l’ordinació.
La trobada amb els joves està prevista per explicar mesures com ara el programa “Primer Pas”, que proporciona ajut durant els primers mesos de lloguer amb l’objectiu de fomentar l’emancipació. Aquesta sessió també està oberta a tota la població.
El comú recorda que la informació sobre les mesures i ajudes impulsades des d'Encamp per millorar l’accés a l’habitatge, així com la reglamentació nacional, es pot trobar a l’apartat del web comunal.