ANDORRA LA VELLA
La Setmana de la diversitat cultural acull 22 entitats
Un llibre de llegendes d’arreu del món, novetat d’aquesta edició
La Setmana de la diversitat cultural arriba a la quinzena edició, la qual cosa és “un bon indicador que la gent l’espera i està marcada al calendari cultural”, tal com va reivindicar ahir la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, en la presentació de l’esdeveniment. A més, va subratllar que aquesta cita es tira endavant de la mà de les entitats, que aquest any seran 22, i que això també suposa per a aquestes associacions un “aparador” perquè es vegi “la feina que fan” i aquelles que tenen més dificultats en aspectes com el relleu generacional puguin donar-se a conèixer.
Losada assenyala que l'estat de salut de les entitats culturals és bo
Una de les novetats de la Setmana de la diversitat d’aquest any, més enllà dels tradicionals actes com ara la desfilada o la mostra gastronòmica, és que s’ha fet un llibre amb llegendes que han aportat les entitats i que es presentarà el dia 21 a les sis de la tarda. Hi han participat setze entitats i la voluntat ha estat plasmar la “feina col·laborativa” perquè quedés un testimoni d’aquesta setmana.
Losada va valorar que “en general” l’estat de salut de les entitats és bo i que sempre n’hi ha que tenen alts i baixos, però que també “unes ajuden les altres”. A més, va reivindicar la feina que es fa des del comú per “acollir” les entitats i promoure les activitats que puguin dur a terme. L’objectiu, va remarcar, és “promoure la cultura i que puguin tirar endavant els seus projectes”.