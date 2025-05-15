Trobades
El nou ambaixador francès visita Ordino per reforçar els vincles transfronterers
Nicolas Eybalin referma el suport a les iniciatives culturals de la parròquia
Els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, han rebut aquest matí la visita institucional del nou ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin. La trobada, que s’ha celebrat a la sala del Consell del Comú d’Ordino, ha comptat també amb la presència del primer conseller de l’Ambaixada, Thibault Houspic.
La reunió s’ha centrat en la voluntat compartida d’impulsar la cooperació transfronterera amb els territoris francesos veïns, especialment amb l’Arièja i l’Occitània. Eybalin ha destacat la importància dels lligams històrics entre Ordino i pobles com Auzat, que comparteixen arrels agrícoles i ramaderes.
Els cònsols han aprofitat per agrair a l’Ambaixada francesa el suport ofert en el marc del programa cultural de la recent Fira del Bestiar d’Ordino. Gràcies a aquesta col·laboració, el grup folklòric Les Bethmalais va actuar durant l’esdeveniment. La voluntat és mantenir aquesta cooperació per a futures edicions.
L’ambaixador francès ha elogiat la conservació del patrimoni arquitectònic d’Ordino i ha manifestat la seva intenció de tornar pròximament per descobrir amb més detall la riquesa natural de la Vall. Així mateix, la cònsol Maria del Mar Coma ha expressat la seva satisfacció pel fet que la parròquia formi part activa de la Saison culturelle, un cicle cultural d’alta qualitat que en les darreres edicions s’ha centrat principalment en la dansa.