Andorra la Vella
L'oci i la millora de les voravies a Santa Coloma centren les propostes al consell de joves
La valoració de l'experiència per part dels representants escolars és bona
Propostes per a l'oci, ja sigui a través d'activitats o d'espais i millores a les voravies de Santa Coloma. Aquestes han estat les temàtiques dels quatre projectes que el consell de joves d'Andorra la Vella ha aprovat per unanimitat aquest dijous en la sessió que ha tingut lloc per donar llum verda a les propostes i també per avaluar l'estat d'implementació de les que es van impulsar l'any passat. La cònsol menor, Olalla Losada, ha posat en relleu que "a vegades des dels despatxos, des de la corporació, tens una idea treballada amb el departament, però aquella visió del que volen els joves, només la tenen els joves" i per això ha fet valdre els consells de joves, ja que es tracta de propostes treballades per ells mateixos en col·laboració amb els companys i, d'aquesta manera, s'aconsegueix que "aquelles coses que fa el comú d'Andorra la Vella siguin per a joves, i amb la seva veu, no amb la nostra".
D'aquesta manera, des del British College s'ha presentat l'adaptació a quatre punts públics de la parròquia d'espais per als adolescents: al parc Central, a la plaça del Poble, i als parcs Fluvial i de la Serradora. Així, proposen més llits elàstics al parc Central; un cinema a la fresca a la plaça del Poble; un rocòdrom per al parc Fluvial i parkour i cal·listènia al parc de la Serradora. Els joves han defensat que es vol un espai d'oci a l'aire lliure, on poder socialitzar i promoure activitats físiques i de benestar. En definitiva, han posat sobre la taula la necessitat de poder tenir "espai per sentir-nos còmodes i segurs".
Des del col·legi Janer, la proposta ha estat la millora de les voreres a Santa Coloma i en especial a la zona de Prat Salit, Prat Condal, el camí Ral i els voltants de l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Han treballat amb personal del comú, la qual cosa els ha permès plasmar amb molt més detall la proposta. De fet, Losada ha valorat que d'aquesta manera s'aconsegueix "una millor adaptació" de les propostes i que es puguin dur a terme de manera més o menys immediata. També ha subratllat que els joves posin sobre la taula projectes que afectin la resta de la ciutadania i ha reconegut que aquesta és una zona que, precisament des del comú, es té "detectada". Els alumnes proposen protegir la zona de Prat Salit tant al matí com a la tarda, adaptar voreres i pintar un pas nou a la zona de l'escola Meritxell, habilitar una nova vorera a Prat Condal i també seguritzar d'alguna manera el camí Ral.
Des de l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma han fet tot un seguit de propostes d'activitats per a joves en diferents festes que se celebren a la parròquia. Concretament han proposat tallers i accions per al Poblet de Nadal, Carnaval, Sant Jordi, el Dijousderock, el Motand, la Fira d'Andorra la Vella, el Mercat de la Vall i el Ritmes. L'objectiu, han exposat les representants del centre, és que les activitats estiguin adaptades als interessos dels joves i donar visibilitat, també a les seves necessitats, a més de fomentar la participació activa del col·lectiu.
A l'últim, des del Lycée Comte de Foix han fet una proposta complementària a l'anterior i han posat sobre la taula un espai dins la festa major pensat exclusivament per a joves d'entre els dotze i els disset anys, amb una zona 'glow' i de colors, autos de xoc i un espai de música amb Dj.
La cònsol menor ha subratllat que els joves hagin fet propostes d'oci en què es busca "l'equilibri" entre passar-s'ho bé i "estar segur" i ha afegit que és important que hagin "detectat" que les festes sovint estan pensades per als més petits o els adults i la seva franja "quedava una mica buida", per aquest motiu es comprometen a prendre nota de les demandes.
De fet, durant la sessió el comú també ha volgut retre comptes de l'estat d'implementació de les propostes d'anys anteriors. Així, s'ha explicat que ja s'han fet vuit sessions de la disco jove, amb la participació de 130 persones i que el projecte ha evolucionat per ser no només una discoteca sinó un espai "on passen coses". Així es convida els que ballen o fan música, a mostrar el que fan. També s'està treballant en la franja horària als Serradells perquè els joves hi puguin anar al gimnàs.
La valoració dels joves
I com veuen l'experiència del consell els joves? La valoració és bona i Roi Gil i Emma Mora així ho expliquen. Mora ha destacat haver pogut rebre ajuda per part de professionals per poder treballar la proposta perquè al principi, quan es planteja hi pot haver dubtes de com treballar i al seu torn Gil ha manifestat que és "una gran responsabilitat" haver de ser una mica la veu dels joves de la parròquia, però que és important que puguin aportar el seu gra de sorra per "millorar la parròquia".