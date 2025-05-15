Canillo
'Fòrum', d'Adserà Grup, guanyador del concurs d'idees per a la remodelació del Palau de Gel
La reforma modernitzarà les instal·lacions i millorarà l'experiència dels usuaris
El projecte 'Fòrum', d'Adserà Grup, ha estat el guanyador del concurs d'idees per a la remodelació del Palau de Gel de Canillo. El treball ha estat reconegut per la seva viabilitat tècnica i capacitat d'adaptar-se als requisits establerts, respecte a l'impacte ambiental, qualitat del disseny i millora de l'experiència de l'usuari, segons ha informat el Comú a través d'un comunicat. Com a primer classificat, ha estat premiat amb 15.000 euros. 'Una palau amb ànima de plaça', de Miquel Mercè ha estat premiat amb 10.000 euros; 'Més palau, més poble', d'Ecodisseny, amb 5.000 euros; i 'Viu el palau, d'Enginesa, amb 1.000 euros.
El president del Consell d'Administració del Palau i president del jurat, Jordi Alcobé, ha destacat l'alt nivell de les propostes presentades i la "importància de projectar un Palau de Gel renovat, accessible i sostenible".
La remodelació té un cost previst de 2,5 milions d'euros i millorarà els accessos i la recepció, les àrees esportives, els espais de socialització i la sostenibilitat i eficiència energètica.