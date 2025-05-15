ORDINO
Els cònsols reben l’executiva de l’Institut de les Dones
La nova executiva responsable de l’Institut Andorrà de les Dones va trobar-se ahir amb els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, sis mesos després del relleu en els càrrecs. Judith Pallarés, secretària general de l’IAD, va estar acompanyada de la membre de la comissió designada pels comuns, Anna Gabriel.
Els cònsols es comprometen per la igualtat
Durant la reunió, que va tenir lloc al comú d’Ordino, van tractar-se qüestions com ara el pla d’igualtat de la corporació, sobre el qual “encara hi ha aspectes importants a desenvolupar”. Un d’aquests punts és el protocol d’assetjament, per al qual l’Institut de les Dones ha ofert la màxima col·laboració i eines. Els representants comunals s’han compromès a integrar els criteris de gènere i les polítiques d’igualtat en les accions de govern.