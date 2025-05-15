Canillo
Concurs per fer dues pistes de pàdel al Prat de Sella
Les ofertes s'hauran de lliurar en sobres tancats i lacrats abans de les 10 hores del 5 de juny
El comú de Canillo ha convocat un concurs públic nacional, amb caràcter d'urgència, pels treballs de subministrament i instal·lació de dues pistes de pàdel al Prat de Sella, segons s'ha publicat aquest dijous en un BOPA extra. Els interessats poden retirar la documentació, després del pagament del preu públic corresponent, al Servei de Tràmits o a la pàgina web del Comú amb el certificat electrònic del Govern d'Andorra. Les ofertes s'hauran de lliurar en sobres tancats i lacrats abans de les 10 hores del 5 de juny. L'obertura dels plecs es realitzarà el mateix dia a les 10:30 hores.