ORDINO
El pressupost participatiu amplia els terminis
El comú d’Ordino ha decidit ampliar una setmana el termini per presentar propostes dins del procés participatiu dedicat als pobles de Riberamunt. Tot i que ja s’han rebut diverses propostes, el comú vol donar més marge a les persones interessades que encara estan treballant en les seves idees. Amb aquesta ampliació, el termini per presentar projectes s’allarga fins al 23 de maig (inicialment previst fins al 16). Les propostes es poden fer arribar a través del web del comú: www.ordino.ad.
Aquest és el quart pressupost participatiu impulsat pel comú i el segon d’aquest mandat, amb una partida pressupostària de 50.000 euros. L’objectiu és fomentar la implicació ciutadana i valorar el patrimoni natural, cultural i paisatgístic dels pobles de la vall d’Ordino, coneguts com a Riberamunt.