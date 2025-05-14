Activitats
Infants i padrins participen en l'enjardinament de la Massana
L’activitat s’emmarca en la campanya per impulsar el compostatge
Els infants dels centres escolars de la Massana i els padrins de la parròquia han participat en la plantació dels parterres de l'avinguda del Ravell aquest matí. Aquesta activitat forma part de la campanya de compostatge, l'objectiu de la qual és que els infants i els padrins que participen en els horts socials aprenguin tot el procés de compostatge. "Continuarem endavant amb activitats d'educació ambiental, ja que el nostre objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la importància de la gestió sostenible dels residus orgànics", ha assegurat el cònsol menor de la Massana, Roger Fité.