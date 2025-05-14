LA MASSANA
Forné afirma que la unió esquiable és “més una utopia que una realitat”
El context climàtic d’increment de les temperatures podria fer difícil la conservació de la neu en una vall solana, apunta el conseller
El conseller del grup de la minoria al comú de la Massana, Guillem Forné, considera que la unió esquiable dels sectors de Pal i Arinsal és “segurament més una utopia que una realitat”. El representant d’Amb Seny recorda que la conservació de la neu a la zona on s’ha projectat la connexió no és fàcil, ja que “és una vall extremament solana i de no gaire alçària”. El context climàtic d’increment de les temperatures, afegeix, podria fer encara més difícil el manteniment de la neu. “Aquesta última temporada ha estat bona, però no hem de perdre de vista que quan anem fluixos de neu aquella zona patirà moltíssim”, remarca el mandatari.
Amb la informació que en aquest moment hi ha sobre la taula, la unió esquiable és un escenari “complicat”. “Seria fantàstic que es pogués fer la connexió, però considerem que primer de tot cal fer un estudi molt acurat de la viabilitat d’aquest servei. És una inversió quantiosa. I els ginys que s’instal·lin també requereixen un manteniment important”, assenyala el conseller massanenc.
Solució viable
Forné i el grup d’Amb Seny no estan necessàriament en contra de la unió: “Si es pot trobar l’opció sostenible i viable perquè sigui possible, endavant, i segurament hi estarem d’acord.” Per la seva part, la consellera Laura Bragança, també del grup de la minoria, assenyala que la prioritat hauria de ser “desenvolupar molt bé el que ja tenim [a les estacions de Pal i Arinsal]”. En definitiva, Forné afirma que la unió esquiable “és una demanda molt important sobretot de la gent d’Arinsal, que se’n veuria beneficiada. Nosaltres hi donem suport, però sí que és veritat que necessitem saber si el projecte hipotecaria o no el conjunt de l’estació en un futur pròxim”.
El gener del 2024 Pal Arinsal va inaugurar el telecadira del Port Negre, preparat per transportar fins a 2.400 persones per hora. El giny connecta la zona del restaurant El Niu, a 2.095 metres d’altitud, amb el Port Negre, a 2.489 metres, a tocar del telefèric que enllaça amb el sector de Pal pel coll de la Botella. Aleshores la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va afirmar que l’obertura de la infraestructura i la creació de la pista El Niu, una blava de 700 metres de longitud, eren el primer pas cap a la futura unió esquiable entre els sectors de Pal i Arinsal. L’adquisició i instal·lació del telecabina va costar uns vuit milions d’euros. La inversió la van finançar els tres socis de Setap365, és a dir, els comuns de Canillo i la Massana i Creand Crèdit Andorrà.
El cost total de la connexió de sectors s’estima en uns 40 milions d’euros. El projecte sumaria set quilòmetres addicionals de pistes, que permetria arribar a la fita de 70 quilòmetres esquiables. La iniciativa forma part d’un pla més ampli de millores a l’estació, que inclou renovacions d’infraestructures, ampliació de l’oferta d’activitats i millores en la sostenibilitat, entre altres accions.