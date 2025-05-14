CANILLO
Entrada gratuïta al pont tibetà el Dia del resident
El departament de Turisme de Canillo organitza el Dia del resident, una iniciativa que tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig, amb l’objectiu de fomentar la participació i el coneixement del patrimoni natural i turístic entre els residents. Els veïns i veïnes de Canillo podran gaudir d’una entrada totalment gratuïta al pont tibetà, una de les atraccions més emblemàtiques del territori. Per obtenir-la, cal anar a l’oficina de Turisme entre avui i el 18 de maig, identificar-se com a resident de Canillo presentant el número NIA o el número de la CASS i recollir el tiquet. “El comú vol reforçar el vincle entre el territori i la seva ciutadania, posant en valor un entorn únic com és el del pont tibetà i convidant els residents a redescobrir-lo de manera gratuïta i festiva”, remarca el cònsol major, Jordi Alcobé.