Trobades
Els cònsols d'Ordino reben l'executiva de l'Institut de les Dones
Judith Pallarès, acompanyada d'Anna Gabriel han encapçalat la comitiva
La nova executiva responsable de l'Institut Andorrà de les Dones, s'ha trobat amb els cònsols d'Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, sis mesos després del relleu en els càrrecs. Judith Pallarès, secretària general de l'IAD, ha estat acompanyada de la membre de la comissió designada pels comuns, Anna Gabriel.
Durant la reunió s'ha parlat sobre el Pla d'Igualtat, sobre el qual "encara hi ha aspectes importants a desenvolupar" com el protocol d'assetjament per al que han ofert la màxima col·laboració i eines. Els representants comunals s'han compromès a integrar els criteris de gènere i les polítiques d'igualtat en les accions de govern.