CANILLO
El comú atorga 412.000 euros en subvencions esportives
Les ajudes a les entitats culturals s’enfilen a 120.000 euros
El comú de Canillo ha atorgat 412.000 euros en subvencions a l’activitat esportiva i de joventut i 120.000 a les entitats culturals. Les ajudes es repartiran d’aquesta manera: el Soldeu Esquí Club rebrà 150.308 euros; el Club Karate Tradicional Canillo, 10.811,90; l’Andorra Hoquei Gel, 57.154,15; el Canillo Club Judo, 19.656,81; l’Andorra Club Gel, 95.325,98; el Grup Amics GAEE Rítmica, 12.185,57; la Federació Andorrana de Tennis de Taula, 900; el Club Futbol Atlètic Amèrica, 22.861,03; l’Escola andorrana de Canillo, 4.924,80; l’Escola francesa de Canillo, 2.072; la Federació Special Olympics, 3.700; el Misports Canillo Trail, 9.500; el JEG Olympus, 20.600, i, l’USL Sports Gerard Riart, 2.000. Pel que fa a les subvencions culturals, s’han atorgat a l’Agrupació Cultural Canillenca (49.350 euros), la Quadrilla de Canillo (35.397), la Quadrilla la Ribera (16.956,50), l’Associació Amics de la Cambra Romànica (17.171,10) i l’Esbart Valls del Nord (1.125).
L’entitat esportiva que rep més diners és el Soldeu Esquí Club
El primer paquet d’ajudes permetrà desenvolupar programes i activitats esportives inclusives i accessibles per a totes les edats, fomentant valors com l’esforç, la convivència i la salut. En el cas del Soldeu Esquí Club i l’Andorra Club Gel, el comú ha previst l’atorgament parcial del 60% de la subvenció ara i el 40% d’aquí a sis mesos després de l’auditoria preceptiva.