LA MASSANA
La biblioteca obre als vespres durant l’època d’exàmens
La biblioteca comunal Antoni Morell de la Massana ampliarà el seu horari fins a les onze de la nit durant l’època d’exàmens finals, entre el 19 de maig i el 19 de juny, segons va recordar ahir la corporació en un comunicat. La intenció del comú és oferir un servei als joves que estan estudiant per presentar-se a les proves d’accés a la universitat o estan a la recta final d’altres estudis. El comú remarca que entre les vuit del vespre i les onze de la nit no hi haurà servei de préstec, tot i que els estudiants podran consultar els llibres i l’hemeroteca del centre amb normalitat.