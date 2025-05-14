Andorra la Vella
22 entitats participaran a la 15a edició de la Setmana de la Diversitat Cultural
Enguany s'ha editat un llibre de llegendes entre totes les associacions
La Setmana de la diversitat cultural arriba a la quinzena edició, la qual cosa és "un bon indicador que la gent ho espera i està marcat al calendari cultural", tal com ha reivindicat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, que ha incidit en el fet que l'esdeveniment té per objectiu "posar en valor la riquesa cultural" existent al país. A més, ha subratllat que aquesta cita es tiri endavant de la mà de les entitats, que aquest any seran 22, i que això també suposi per a aquestes associacions un "aparador" perquè es vegi "la feina que fan" i aquelles que tenen més dificultats en aspectes com el relleu generacional puguin donar-se a conèixer. Una de les novetats d'aquest any, més enllà dels tradicionals actes com la desfilada o la mostra gastronòmica, és que s'ha fet un llibre amb llegendes que han aportat les diferents entitats i que es presentarà el dia 21 a les 18 hores. Hi han participat setze entitats i la voluntat ha estat plasmar la "feina col·laborativa" i que quedés un testimoni d'aquesta setmana.
Losada ha incidit en el fet que la programació s'ha concebut de tal manera que sigui "propera i oberta a tothom, participativa" i que tothom hi és convidat i "benvingut". Ha volgut destacar molt especialment les activitats de petit format, que són esdeveniments "més íntims" però que esdevenen espais ideals per a la "reflexió" i per a "aprendre". Així, el dilluns 19 a les 19 hores tindrà lloc la taula rodona de la mà de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) sobre la relació entre diversitat i la pràctica esportiva. També hi haurà, el mateix dilluns, l'oportunitat de conèixer l'Orfeó Andorrà. El dia 21 es farà una lectura teatralitzada per presentar el llibre de llegendes, que s'ha titulat 'Serps, avets i huracans. Llegendes que conviuen a Andorra'. El dijous 22 a les 20 hores, de la mà de Cultura Activa hi haurà la xerrada 'El català com a passaport per viure a Andorra'. I el dissabte 24 el torneig de cases regionals i comunitats d'Andorra, en col·laboració amb la Federació Andorrana de Futbol.
Dissabte també serà el dia de la tradicional cercavila des de la plaça de la Rotonda fins a la plaça Guillemó a partir de les 11.30 hores i la mostra gastronòmica 'La diversitat a taula', a partir de les 12 hores a Guillemó, a més de les diferents mostres de folklore que tindran lloc en aquest punt. Tal com ha destacat Losada, la mostra vol ser "un tastet" de les diferents cultures i comptarà amb la participació de deu entitats. "Al voltant del menjar, ens ajuntem i compartim", ha remarcat.
Una de les entitats participants serà l’Associació Indi Resident a Andorra, Indira. Dipa Keswani, membre d'Indira, explica que els satisfà molt participar, ja que els agrada "compartir les riqueses" de la cultura índia, molt diversa en aspectes com la dansa o la gastronomia, també molt diferent de les d'altres llocs. "Hem de compartir les coses bones", ha subratllat i ha anunciat que per part seva associació fan venir un grup de dansa de Barcelona, especialistes en bangra, un tipus de balls del nord de l'Índia.
Losada ha valorat que "en general" l'estat de salut de les entitats és bona i que sempre n'hi ha que tenen alts i baixos, però que també "unes ajuden les altres". A més, ha reivindicat la feina que es fa des del comú per "acollir" les entitats i promoure les activitats que puguin dur a terme. L'objectiu, ha remarcat, és "promoure la cultura i que puguin tirar endavant els seus projectes".