ANDORRA LA VELLA
Portes obertes al renovat Estadi Comunal Joan Samarra
El comú d’Andorra la Vella ha organitzat una jornada de portes obertes al renovat Estadi Comunal Joan Samarra Vila aquest dissabte. La intenció és acostar l’equipament i les instal·lacions a la ciutadania, tot oferint una matinal d’activitats esportives i lúdiques. Les activitats començaran a dos quarts d’onze del matí amb tallers esportius de futbol, rugbi, atletisme i animació, i s’allargaran fins a dos quarts de dues. A les dotze, es durà a terme una volta popular a la pista d’atletisme. L’esdeveniment està obert a tots els públics i no requereix inscripció prèvia, apunta el comú.