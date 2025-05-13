Institucions
Ordino amplia el termini per presentar propostes al procés participatiu de Riberamunt
La data es prorroga fins al 23 de maig
Les propostes al procés participatiu dels pobles de la vall ordinenca coneguts com Riberamunt es podran presentar fins al 23 de maig. El comú d'Ordino ha anunciat avui l'ampliació del termini durant una setmana perquè argumenta que ja s'han rebut projectes però volen "donar més marge a les persones interessades que encara estan treballant en les seves idees".
Les iniciatives es poden fer arribar a través del web del comú en el marc del procés convocat per fomentar la implicació ciutadana i posar en valor el patrimoni natural, cultural i paisatgístic dels pobles de Riberamunt. La dotació pressupostària prevista per la corporació és de 50.000 euros.