SANT JULIÀ DE LÒRIA
Més de 12.000 racions servides a la Ruta de la Tapa
Sant Julià de Lòria ha posat el punt final a la setzena edició de la Ruta de la Tapa amb un balanç molt positiu: un total de 12.173 tapes servides entre els divuit establiments participants. Divendres va ser el dia amb més afluència, amb 4.128 tapes. En comparació amb l’any passat, es van repartir més de 2.300 tapes diàries. Un total de 9.917 si se sumen els tres dies.
Les activitats i les novetats han estat molt ben rebudes pel públic, segons va remarcar ahir el comú. Entre les principals novetats, destaca el pas d’un a tres establiments oferint tapes dolces, amb un total de 700 unitats venudes. Pel que fa a les activitats, cal remarcar la incorporació de la xaranga i el concert del grup Els Senyora. Malgrat les condicions meteorològiques adverses, l’afluència no va disminuir.