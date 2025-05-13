Andorra la Vella
L'oficina de Tràmits de Santa Coloma tanca la setmana vinent per obres
El comú renovarà el sostre i la il·luminació
Les dependències de Tràmits de Santa Coloma tancaran la setmana vinent per fer-hi obres de millora, segons anuncia el comú d'Andorra la Vella. L'oficina tindrà un sostre renovat i un nou sistema d'il·luminació interior per fer-lo "més eficient i sostenible" amb la instal·lació dels punts de llum per tecnologia LED de baix consum.
El comú recomana als usuaris que necessitin fer tràmits entre el 19 i el 23 de maig que els facin de manera presencial a les oficines comunals d'Andorra la Vella.