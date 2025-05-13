ORDINO
La Fira del bestiar rep 3.500 visitants, tot i el mal temps
La subhasta de vaques brunes de diumenge recapta 12.000 euros
Ordino tanca la cinquena edició de la Fira del bestiar amb una valoració molt positiva per part del comú i els participants, tot i les inclemències meteorològiques que van obligar a cancel·lar algunes activitats. La nova ubicació a l’aparcament de la Plana dels Camps ha estat molt ben rebuda, tant per la seva visibilitat com per l’espai disponible, fet que ha facilitat una millor distribució del bestiar i la comoditat del públic, va assegurar ahir la corporació.
En els tres dies de fira es van registrar 3.500 visitants, segons el recompte dels ecocomptadors, una xifra similar a la de l’any anterior, tot i les pluges intermitents. La participació es va mantenir alta en els moments clau, especialment diumenge, entre les onze i les dotze del migdia, coincidint amb la subhasta de les vaques brunes.
Es van exposar 190 caps de bestiar, la majoria de la parròquia
El bestiar va ser el gran protagonista de la fira, amb gairebé 190 caps exposats i representació del 99% de les explotacions ramaderes de la parròquia. El comú va destacar la qualitat de les races presentades –bruna, equí i oví–, fet que consolida la posició d’Ordino com a referent ramader de qualitat. La subhasta de tres vaques brunes criades a la reserva de la biosfera va assolir un total de 12.000 euros, amb adjudicacions a Inversions Espot, Secnoa-Grandvalira i el Refugi Alpí. L’import beneficiari per a l’associació Hi arribarem serà de 1.200 euros.