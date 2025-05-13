Comú
Encamp tira endavant una desena de propostes del consell d'infants
El comú d'Encamp atendrà una desena de propostes presentades en el consell d'infants, segons s'ha anunciat en la sessió celebrada aquest matí amb els escolars de la parròquia. La cònsol major, Laura Mas, ha donat resposta a les peticions dels alumnes destacant millores com la remodelació de la plaça de l'Església del Pas de la Casa que inclourà demandes dels joves. L'espai serà un dels escenaris d'activitats culturals i lúdiques de la programació d'estiu, i la petició de fer un skatepark cobert al Pas es tindrà en compte en la remodelació del Centre Esportiu, segons ha explicat Mas.
La cònsol ha assenyalat que respecte a la petició de crear un centre d'acollida per a animals el comú treballa amb les associacions per gestionar les 26 colònies felines que hi ha a la parròquia, i els anvimals perduts o abandonats poden ser recollits en un espai de guarda temporal a les dependències dels agents de circulació al parc de l'Ossa. D'alli seran traslladats al centre d'animals d'àmbit nacional. Mas ha anunciat a més que s'instal·laran reductors de velocitat per pacificar el trànsit a la zona d'aquest parc en resposta a la petició de més semàfors. I per millorar-ne la seguretat ha recordat que al parc hi ha 31 càmeres de vigilància i controls del servei de circulació, segons recull un comunicat.
Laura Mas ha indicat que no es poden posar plaques solars als semàfors perquè per motius de seguretat viària cal una font d'energia fiable i la solar no sempre ho seria i, per això, només es pot instal·lar en alguns indrets. I ha especificat que tampoc es pot atendre la demanda dels infants per accedir al gimnàs perquè la normativa fixa una edat mínima de 16 anys, i ha recordat que el comú ofereix una àmplia programació d'escoles esportives.