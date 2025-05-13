Institucions

Els cònsols d’Encamp reben al nou ambaixador de França

La trobada ha servit per reforçar els llaços de cooperació entre la parròquia i l'ambaixada

Els cònsols d'Encamp amb el nou ambaixador francès, Nicolas Eybalin.Comú d'Encamp

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, han rebut aquesta tarda al nou ambaixador de França, Nicolas Eybalin. La trobada ha tingut lloc a la casa comuna i ha servit per reforçar els llaços de cooperació entre la parròquia i l'ambaixada. Durant la visita, els cònsols han expressat la plena disposició a continuar impulsant projectes conjunts, especialment en l'àmbit cultural, i en altres aspectes de relació fronterera.

tracking