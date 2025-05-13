INTERPARROQUIAL
La despesa de personal dels comuns creix el 37% entre el 2017 i el 2024
La mitjana d’increment interanual de la massa salarial de les corporacions va ser de 2,2 milions d’euros
La despesa de personal agregada dels comuns va augmentar el 37% entre el 2017 i el 2024, segons dades recollides pel departament d’Estadística. En xifres absolutes, l’increment ha estat de poc més de 17,6 milions d’euros, ja que la despesa de personal agregada de les set corporacions va ser de 47,5 milions el 2017 i de 65,1 el 2024. La mitjana d’increment interanual va ser, per tant, de 2,2 milions d’euros.
La inflació acumulada en el període analitzat va ser del 19%. Tenint en compte que els set comuns han aplicat diverses mesures durant aquests anys per ajustar els salaris dels seus treballadors a l’increment del cost de la vida, el percentatge de creixement de la despesa atribuïble a ampliacions de plantilla, ascensos o augments de sou extraordinaris és del 18%.
Sortida de la cris
De tot el període, en quin any s’observa l’increment de despesa de personal més accentuat? En el 2023. Segons les dades d’Estadística, el 2022 els comuns van dedicar 55,3 milions d’euros a finançar els costos de personal, mentre que l’any 2023 la xifra va augmentar fins a poc menys de 60,8 milions d’euros. En termes percentuals, l’increment va ser del 10%.
El 2023 va ser l'any que l'increment de despesa va ser més destacat
Convé recordar, en aquest sentit, que Andorra va començar a sortir de la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la covid a partir de la segona meitat del 2021, amb una recuperació sòlida al llarg del 2022 –any en què va registrar-se un creixement interanual del PIB del 8,8%, només superat a Europa pel 9,4% d’Irlanda. No és sorprenent, per tant, que en un context de confiança en l’evolució de l’economia i d’increment dels ingressos dels comuns decidissin destinar més fons al capítol de despeses de personal. De fet, l’únic any en què s’observa una disminució és el 2020, el de l’esclat de la pandèmia. El decreixement, però, no va ser important. En termes percentuals, només va ser de l’1,3%. En xifres absolutes, la diferència és d’uns 700.000 euros, ja que el 2019 la despesa agregada va ser de gairebé 51 milions d’euros i, el 2020, de 50,3 milions.
Entre el 2017 i el 2024, la despesa de personal creix en 17,6 milions
Entre el 2017 i el 2024 els ingressos comunals pels impostos directes van doblar-se. Segons les dades d’Estadística, l’increment va ser del 96%, ja que el 2017 els revinguts van ser de 26,5 milions d’euros i el 2024, de 52 milions. En aquest apartat s’inclouen impostos com el de la construcció, el de rendiments arrendataris, el d’activitats comercials, empresarials i professionals, el de la propietat immobiliària i el tradicional de foc i lloc. Els impostos directes són, per consegüent, un bon termòmetre general de l’activitat econòmica i, en particular, del sector immobiliari.
19 inflació, en %, entre 2017 i 2024
De tot el període, els anys en què s’observa un creixement interanual més destacat en els ingressos derivats dels impostos directes són el 2022 i el 2023. Del 2021 al 2022, l’increment va ser del 15%, de 5.785.361 euros, en xifres absolutes, ja que van passar d’ingresssar 37,8 milions a liquidar-ne 43,6. Del 2022 al 2023, el creixement va ser del 13%. En aquest cas, l’augment va ser de 5.657.237 euros, atès que el 2023 els ingressos per impostos directes van ser de 49.275.200 euros.
Entre el 2017 i el 2024, els ingressos dels comuns han augmentat el 50%. En xifres absolutes, han passat de 146,6 milions a 221,3.