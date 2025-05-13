Activitats
Canillo celebra el dia del resident amb entrada gratuïta al Pont Tibetà
La iniciativa tindrà lloc el cap de setmana
Canillo celebra el dia del resident amb entrada gratuïta al Pont Tibetà el cap de setmana. L'objectiu del comú és fomentar la participació i el coneixement del patrimoni natural i turístic entre els residents de la parròquia. Per accedir-hi, els residents hauran de recollir l'entrada gratuïta a l'oficina de turisme de la parròquia, entre el 14 i els 18 de maig. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha remarcat que "el comú vol reforçar el vincle entre el territori i la seva ciutadania, posant en valor un entorn únic, com és el del Pont Tibetà, i convidant els residents a redescobrir-lo de manera gratuïta i festiva".