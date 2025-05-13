La Massana
La biblioteca comunal Antoni Morell obre als vespres durant l'època d'exàmens
L'espai obrirà fins les onze de la nit entre el 19 de maig i el 19 de juny
La biblioteca comunal Antoni Morell de la Massana, ampliarà el seu horari fins a les 23 hores durant l'època d'exàmens finals, entre el 19 de maig i el 19 de juny. La intenció del comú és oferir un servei als joves que estan estudiant per presentar-se a les proves d’accés a la universitat o estan a la recta final d’altres estudis. El comú remarca que entre les 20 i les 23 hores no hi haurà servei de préstec, tot i que els estudiants podran consultar els llibres i l'hemeroteca.