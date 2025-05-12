LA MASSANA
El Vide Dressing arriba a vendre prop de 5.000 articles
El Vide Dressing va vendre al voltant de 5.000 articles en els tres dies de mercat. “Estem molt contents de poder contribuir a generar interès per la moda sostenible”, va afirmar ahir la consellera de Dinamització, Bet Rossell. Tot i l’èxit de parades, amb prop d’un centenar, algunes estaven fora i van patir la pluja del cap de setmana. “Serà un dels punts que caldrà replantejar en pròximes edicions”, va assegurar Rossell, fent referència a la localització de les parades.
Enguany hi ha hagut menys públic que en edicions anteriors
La percepció general dels paradistes va ser que hi ha hagut menys afluència de gent que en altres edicions, però venien disposats a comprar. “Potser abans els visitants venien a fer una volta, però ara la gent ja ve amb intenció d’adquirir peces atractives a bon preu”, va assegurar la consellera de Turisme, Emma Jiménez.