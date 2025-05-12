La Massana
La tercera edició del Festival d'Astronomia se celebrarà el 13 i 14 de juny
L'acte central serà l'apagada de llums a Arinsal, que permetrà veure les estrelles i constel·lacions
La tercera edició del Festival d'Astronomia Andorra Comapedrosa se celebrarà el 13 i 14 de juny, amb diverses activitats de descoberta del cel nocturn. L'acte central serà el dissabte 14 a les onze de la nit, amb l'apagada de llums al poble d'Arinsal, cosa que permetrà veure les estrelles i constel·lacions amb claredat. Per participar-hi caldrà adquirir una polsera, fent la reserva prèvia a la pàgina web del comú de la Massana a partir del 19 de maig. El cost és de 2 euros i la recaptació serà per l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra, ATIDA. En cas que les condicions meteorològiques no permetin fer les observacions, l’activitat es faria a la sala de la Closeta amb una projecció i una explicació sobre les constel·lacions i la seva mitologia, apunta el comú.
El Festival d'Astronomia comptarà amb altres activitats com ponències, tallers infantils o un concurs de fotografia. El comú recorda que encara està oberta la convocatòria per participar en el curs de monitors astronòmics, que es durà a terme del 2 al 7 de juny, i que tindrà un cost de 150 euros pels residents a la Massana i socis d'AFVAN, 375 euros pels residents a altres parròquies, i 800 euros pels no residents. El curs tindrà una durada de 60 hores i les inscripcions es poden fer a la web de la Fundació Starlight.