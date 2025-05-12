Sant Julià de Lòria
La Ruta de la Tapa suma 12.173 unitats servides
La setzena edició de la mostra gastronòmica ha aplegat 18 establiments
El comú de Sant Julià qualifica com "tot un èxit" la setzena edició de la Ruta de la Tapa, que s'ha tancat amb 12.173 unitats servides pels 18 establiments que hi han participat, segons informa aquest matí. El dia amb més afluència dels quatre de celebració ha estat el divendres, quan es van demanar 4.128 tapes, en una iniciativa gastronòmica positiva "tant pel que fa a la participació com a la dinamització del sector de la restauració local", assenyala el comú. Tots els participants han pogut votar la millor tapa que es donarà a conèixer en els pròxims dies.
Una de les novetats d'aquest any ha estat l'augment d'un a tres establiments que han fet tapes dolces, fins arribar a vendre'n 700 en total, explica el comunicat. El comú destaca a més la celebració d'activitats com la incorporació de la xaranga i el concert del grup Els Senyora.