Andorra la Vella
Jornada de portes obertes al renovat estadi comunal Joan Samarra
L'esdeveniment tindrà lloc dissabte i comptarà amb tallers esportius i una volta popular a la pista d'atletisme
El comú d'Andorra la Vella ha organitzat una jornada de portes obertes al renovat estadi comunal Joan Samarra Vila aquest dissabte. La intenció és acostar l'equipament i les instal·lacions a la ciutadania, tot oferint una matinal d'activitats esportives i lúdiques. Les activitats començaran a les 10.30 hores amb tallers esportius de futbol, rugbi, atletisme i animació, i s'allargaran fins a les 13.30 hores. A les dotze, es durà a terme una volta popular a la pista d'atletisme. L'esdeveniment està obert a tots els públics i no requereix inscripció prèvia, apunta el comú.