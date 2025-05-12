ORDINO
La Fira del Bestiar rep 3.500 visitants tot i el mal temps
La vaca de raça bruna més cara es va subhastar per més de 4.000 euros
Ordino va tancar ahir la Fira del Bestiar amb un bon balanç de com s’ha desenvolupat la cinquena edició, que ha rebut 3.500 visitants. Tot i que la pluja va fer que es cancel·lessin alguns actes del programa, tant dissabte com diumenge, el comú en va fer una valoració positiva per la gran presència de bestiar i també pels 3.500 visitants que s’hi van atansar els tres dies. A més, des del comú expliquen que la qualitat de bestiar de les explotacions ramaderes de la parròquia els està posicionant en una “franja de molta qualitat”, va relatar el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu.
Tot i les inclemències climàtiques, des de la corporació estan satisfets amb els visitants que ha rebut l’esdeveniment. Divendres, amb el pas de les escoles, la van visitar més de 430 alumnes, i la resta de dies també hi ha hagut moviment de gent, especialment diumenge entre les 11 i les 12 hores, coincidint amb la subhasta de vaques brunes. Un aspecte que des de l’administració consideren que “ha estat tot un èxit”, va afirmar Betriu.
“El bestiar de la parròquia s’està posicionant en una franja de molta qualitat”
La jornada d’ahir va arrencar amb l’esmorzar i després es va fer el concurs d’alliolis. El primer premi se’l va emportar el restaurant L’Ensegur, després de rebre una puntuació de 57 punts del jurat. A continuació es van subhastar, per a consum, les vaques de raça bruna criades exclusivament a la reserva de la biosfera d’Ordino, tot recaptant un total de 12.000 euros, on 1.200 euros seran destinats a l'associació Hi arribarem. “Ha estat un èxit, hem arribat a més de 4.000 euros a la que s’ha pagat més cara”, va detallar Betriu. El cònsol va agrair la participació dels ramaders ordinencs.