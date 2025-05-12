INFORME ENCARREGAT PER LA CORPORACIÓ
El comú d’Escaldes constata que no hi ha bretxa salarial entre sexes
El document confirma una diferència mínima en salaris i aposta per mesures estructurals per garantir la igualtat efectiva
El comú d’Escaldes-Engordany assegura que no existeix una bretxa salarial significativa entre homes i dones a la corporació. Així ho recull el pla d’igualtat impulsat pel departament de Recursos Humans, que analitza la situació actual amb dades del 2023 i preveu mesures per fomentar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. L’estudi, elaborat amb la participació anònima del personal comunal, té una vigència de quatre anys.
L’auditoria salarial efectuada dins del pla determina que només hi ha una diferència del 0,4% en els salaris base entre sexes, una xifra molt inferior al 25% establert com a llindar d’alerta. Si s’inclouen complements extrasalarials, com hores extres o guàrdies, la diferència puja fins al 5,75%. Tot i així, el document adverteix que aquesta xifra és variable, ja que aquests complements no són recurrents ni uniformes entre treballadors.
El compromís institucional inclou una revisió de les polítiques internes
Pel que fa a la composició de la plantilla, el 46,3% del personal són dones i el 53,7% són homes, dades que reflecteixen una paritat generalitzada dins la corporació. No obstant això, es reconeixen desequilibris puntuals segons les funcions: per exemple, les escoles bressol tenen una majoria femenina i el departament de manteniment està format principalment per homes.
El pla també analitza l’accés a la formació professional. Durant el 2023, el 55,6% del personal va participar en activitats formatives: el 55,4% de les dones i el 60,6% dels homes. En canvi, les dones van acumular més hores de formació, amb una mitjana de 120,2 hores respecte a les 63,6 dels homes. Segons el document, aquestes xifres poden variar considerablement en funció de les necessitats del moment.
S’aplicaran mesures com adaptacions horàries per a la conciliació
Un altre aspecte clau del pla és la conciliació entre la vida laboral i la personal. L’informe detalla que 46 treballadors van sol·licitar adaptacions de jornada per motius de conciliació, quatre van demanar excedències i es van concedir un total de 742,5 dies de permisos per visites mèdiques, tràmits o indisposicions.
En matèria de prevenció, el pla inclou accions per reforçar la protecció del personal. Entre les mesures previstes hi ha l’establiment d’un protocol contra l’assetjament laboral, sexual i per raó de gènere; la revisió del pla de riscos laborals amb perspectiva de gènere, i la promoció del llenguatge inclusiu a tota la comunicació corporativa. També s’impulsaran campanyes de sensibilització sobre la corresponsabilitat i polítiques més avançades de conciliació.
Sessions
El comú ja ha programat sessions formatives sobre igualtat per a finals de maig i durant el mes de juny. Aquestes aniran dirigides tant a comandaments com a la resta del personal, amb l’objectiu de garantir una formació transversal i continuada en el temps.
La consellera de Recursos Humans, Magda Mata, ha valorat positivament els resultats obtinguts, tot i insistir en un comunicat que “cal continuar treballant activament per assolir una igualtat efectiva”. Mata reafirma el compromís del comú per “incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques”.
Aquest pla s’emmarca dins dels objectius de sostenibilitat i bon govern que la corporació vol consolidar al llarg del mandat. Des del departament de Recursos Humans es destaca la voluntat de fer un seguiment periòdic dels indicadors d’igualtat i d’avaluar-ne l’efectivitat. Així mateix, es preveu que el pla sigui un document viu, susceptible de ser revisat i actualitzat.