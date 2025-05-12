Cultura
El cicle de Geografies d'Ordino comença amb un repàs de la història de l'Argentina
La conferència inaugural ha anat a càrrec del periodista i acadèmic Roberto Daus
Ordino ha inaugurat la vuitena edició del cicle Geografies aquest dilluns amb una conferència sobre la història de l'Argentina. El periodista i acadèmic Roberto Daus ha estat l'encarregat d'obrir l'esdeveniment amb una ponència sobre la independència d'aquest país sud-americà. Daus ha relatat que el procés d'independència va ser "traumàtic" perquè es va produir "una guerra civil que va durar vint anys". L'Argentina va declarar la seva independència el 9 de juliol de 1816, però l'inici del moviment va començar amb la revolució del mes de maig l'any 1810.
El conferenciant ha fet un repàs de la història passant per aspectes polítics, econòmics i socials, així com el context i els corrents internacionals van marcar l'estat del sol. Per exemple, els inicis com a estat, els pares de la pàtria argentina es van inspirar en la il·lustració i els principis de la Revolució Francesa. "La constitució nacional de 1853 està basada, és pràcticament una còpia de la Constitució nord-americana, també basada en els principis de la Revolució Francesa", ha destacat Daus.
Enguany Geografies ha escollit aquest país per celebrar els trenta anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i Argentina. El 1995 es van establir de manera oficial les relacions diplomàtiques i des de llavors "Andorra ha anat teixint sòlids lligams", ha assegurat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en el discurs d'obertura del cicle Geografies. De fet, aquests vincles s'han vist reforçats els últims anys, pel qual el Principat ha passat d'acollir 500 argentins el 2015 a més de 3.100 al 2024. Això ha fet que els argentins hagin "contribuït al desenvolupament econòmic del país, però també en aspectes socials i culturals", ha manifestat la ministra. També ha detallat que cada vegada són més els turistes de l'estat sud-americà que visiten més Andorra. "Ens van visitar 3.200 visitants argentins el 2014, mentre que el 2024, 25.700", ha articulat la titular d'Afers Exteriors.
De fet, a Ordino la població argentina representa la quarta nacionalitat més poblada de la parròquia, només superada pels espanyols, els francesos i els portuguesos, tal com ha explicat la cònsol ordinenca, Maria del Mar Coma. La cònsol ha destacat el paper que fan els argentins "en el sector de la neu" en el Principat. A més, ha remarcat la diversitat geogràfica que té l'Argentina en l'àmbit paisatgístic, com també la riquesa musical i literària que tenen. "Té unes veus úniques a la literatura universal", ha comentat Coma, posant d'exemple a l'escriptor i poeta Jorge Luis Borges.
També ha estat present a l'acte la cònsol general i directora del Centre de promoció de la República Argentina a Barcelona, Rossana Cecilia Surballe. La directora de l'entitat ha manifestat que durant aquestes tres dècades de relacions "han cosit llaços i històries compartides". Alhora, Surballe ha expressat que la "la nostra comunitat està molt agraïda per l'acollida que ha tingut Andorra a la nostra gent". Precisament, Surballe ha mencionat que els argentins també són una societat "de braços oberts i de cor obert". També ha agraït que el cicle hagi decidit tractar en aquesta edició l'Argentina i que espera que això inspiri els oients "per visitar-nos", ha comentat Surballe.